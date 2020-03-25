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25.03.2020 - 16:36 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 11. yılında andı.

TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samimi dava adamı, millet yolunun çilekeş yolcularından merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ebediyete irtihalinin 11. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Yazıcıoğlu'nun Yakarış şiirinden, "Her şeyin bir senden olduğuna, iman ile inanmak ne güzel. Hamdüsenalar ile uğruna, çile çekmek ve yanmak ne güzel." dizeleri ile fotoğrafı yer aldı.

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