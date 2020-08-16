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16.08.2020 - 18:38 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, ölümünün 749. yılında Hacı Bektaş Veli'yi andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.

TBMM Başkanı Şentop, ölümünün 749. yılında Hacı Bektaş Veli'yi andı

 

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkistan kaynağından neşet etmiş, Yesevi terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşvünema bulmuş, milletimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı Veli’yi Hakk’a yürüyüşünün seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Cenabı Allah milletimizi Büyük Veli’nin mirasını müdrik eylesin." ifadelerini kullandı.

Cezaevi firarisinin cesedi sınırdaki ormanlık alanda bulunduArtvin'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Çetin U.’nun hipotermiye bağlı donarak öldüğü tespit edildi.
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