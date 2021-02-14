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14.02.2021 - 23:57 | | AA

TBMM Başkanı Şentop: PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK’ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop: PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet

 

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."

MSB o görüntüleri paylaştı: 3 teröristin vurulma anıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
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