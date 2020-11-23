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23.11.2020 - 14:48 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, video konferansla öğretmenlere hitap edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video konferansla öğretmenlere hitap edecek.

TBMM Başkanı Şentop, video konferansla öğretmenlere hitap edecek

Şentop, yarın saat 11.00'de görüntülü sohbet uygulaması Zoom üzerinden canlı yayımlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması'nda, Tekirdağ'da görevli yaklaşık 300 öğretmenle bir araya gelecek.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile 11 ilçenin milli eğitim müdürünün de yer alacağı programda, 11 ilçeyi temsilen 11 öğretmen söz alacak.

Esenyurt'ta park halindeki otomobili kundaklayıp böyle kaçtıEsenyurtta park halinde bulunan otomobil, güpegündüz kundaklandı. Arkadaşından aldığı otomobili evinin önüne park eden Berkay Tok evine çıktıktan 10 dakika sonra kimliği belirsiz bir kişi elindeki yanıcı madde bulunan bidon ile otomobili kundakladı, binada bulunan komşuları camlardan su dökerek söndürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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