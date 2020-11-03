MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop, Viyana'daki terör saldırısını lanetledi
ABONE OL
03.11.2020 - 09:43 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, Viyana'daki terör saldırısını lanetledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

TBMM Başkanı Şentop, Viyana'daki terör saldırısını lanetledi

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Şentop, teröre karşı küresel iş birliğinin, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet haline geldiğinin altını çizdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Viyana'da saldırı! Kan gölüne döndü...
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihi ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru 2020 tarihi ne zaman?

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Sıradaki Haber