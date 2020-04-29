29.04.2020 - 11:24 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı saldırıya tepki göstererek, "Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." dedi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de Ramazan gününde çocuk yetişkin demeden, masum insanları katlettiğini belirtti.
"Hiçbir kutsalı olmayan kana susamış terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullanan Şentop, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.