TBMM Başkanı Şentop'tan 'Anneler Günü' mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gündelik hayatın telaşında sahip olunan değerlerin ve güzelliklerin yeterince farkına varılmadığını belirtti. Aylardır tüm dünyayı sarıp sarmalayan salgının derin bir muhasebenin ve kadir kıymet bilmenin kapısını araladığını kaydeden Şentop, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, tarifi kelimelerle imkansız bir sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olarak bizleri sarıp kucaklayan ve her zorlukta yanımızda bir sabır ve fedakarlık abidesi olarak bulunan varlıklardır. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu ifade eden bir inancın mensupları olarak, geleceğimizin inşasında onların emek, sevgi ve gayretlerinin kıymetini her vesileyle bilmek ve takdir etmek hepimizin sorumluluğudur. Yeryüzünde hiçbir söz, bir annenin evladına duyduğu sevgiyi ve ona gelebilecek en küçük bir zarardan duyduğu kederi ve üzüntüyü ifadeye yetmez. Bu vesileyle, gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden, onları al bayrağa sarılmış halde ebedi aleme yolcu eden aziz şehit annelerine sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu toprakların ve değerlerimizin bekası ve varlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri, hepimize emanet ve vakur duruşlarıyla nesillere örnektir. Başta sevgili annem olmak üzere, tüm annelerimizin, anne adayı olarak bu ulvi sorumluluğun heyecanını şimdiden yaşayanların bu güzel gününü tebrik ediyor, o güzide insanların kıymetini bilmemize ve hayır dualarıyla nice zorlukları aşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."