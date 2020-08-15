TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki! 'Açıkça ihanet etti'

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'ye yönelik tepkide bulundu. Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE'nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini vurgulayan Şentop, "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir." ifadesini kullandı.