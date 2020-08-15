15.08.2020 - 14:22 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan BAE'ye tepki! 'Açıkça ihanet etti'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini bildirdi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'ye yönelik tepkide bulundu. Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE'nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini vurgulayan Şentop, "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir." ifadesini kullandı.
Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol: Yunanistan hükümeti kendi kamuoyunu da aldatıyorDünkü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görüşmesi ve Doğu Akdeniz'deki gerilim CNN TÜRK canlı yayınında tartışıldı. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Atina hükümeti kendi kamuoyunu da aldatıyor." diyen Çelikol, "Yunanistan devamlı olarak Türkiye'yi yalnız bırakmak, AB ile Türkiye arasını açma konusunda diplomatik girişimler yürütüyor." ifadelerini kullandı. Kutluk ise "Oruç Reis gemisine yapılacak eylem bunu yapanlara ağır zarar verebilir. Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olur diye endişe edebilirim. Yunan siyasetçileri itidale davet ediyorum." diye konuştu. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." açıklamasında bulundu.