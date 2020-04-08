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08.04.2020 - 12:43 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." ifadelerini kullandı.

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