08.04.2020 - 12:43 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." dedi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, "Bölücü terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hainlere hak ettiği cevap mutlaka verilecektir." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar'dan önemli açıklamalarDiyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler" dedi. MSB'de corona virüs tedbirleriyle ilgili Bakan Akar, "İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık. Aksaklık olmadan sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Akar 1 Ocak'tan itibaren 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.