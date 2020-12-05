MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
ABONE OL
05.12.2020 - 16:41 |

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "5 Aralık 2020. Birçok Avrupa ülkesinden de önce, tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabul edilişinin 86. yılı. Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla..." ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'sını ilk kez böyle göreceksiniz! Takip ettiBaykar Savunma, Bayraktar TB2 SİHA’nın test uçuşuna dair görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. SATCOM ile donatılan SİHA, gökyüzünde bir süre takip edildi. Öte yandan, ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg özel haberinde SİHA'ların ve bu teknolojinin başını çeken Türkiye'nin geleceği nasıl şekillendireceğini yazdı: "İnsansız hava araçları büyük güçler için baş belası olabilir!'
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

3 yıl sonra! 50 ilin sıralaması değişiyor...

İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

İşte Türkiye'nin aşı stratejisi!

Son dakika... Karısını tüfekle vuran adam: Haberim yokmuş gibi çek kanka

Son dakika... Karısını tüfekle vuran adam: Haberim yokmuş gibi çek kanka

Sıradaki Haber