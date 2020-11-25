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25.11.2020 - 15:42 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılı mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, fethedildiği 1361'den bu yana Avrupa'ya açılan bir merkez olan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

Şentop, "Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Edirne Müdafi Şükrü Paşa'yı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Şentoptan Edirnenin kurtuluşunun 98inci yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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