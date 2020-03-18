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18.03.2020 - 21:29 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı perspektifler ve onlara göre alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği belirsizlik sürecinde vatandaşlarımız için yol gösterici mahiyette." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin açıklama

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı perspektifler ve onlara göre alınan tedbirler çok önemli. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği belirsizlik sürecinde vatandaşlarımız için yol gösterici mahiyette. Bu süreçteki mücadelede olmazsa olmaz ikinci ayak, vatandaşlarımızın sükunetle ama titizlikle ve kararlılıkla yetkili mercilerin açıkladığı tedbirlere uymasıdır. Kendimizi, birbirimizi, milletimizi düşünerek, sorumluluk içinde davranmak çok önemli. Özellikle evden çıkmamak ilk kural. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacağız inşallah."

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