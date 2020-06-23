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23.06.2020 - 21:05 | | DHA

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop'tan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'a tepki

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, "Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un belli aralÄ±klarla yinelediÄŸi TÃ¼rkiye eleÅŸtirileri, dÃ¼nyanÄ±n yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± iddialardan ibarettir" dedi.Â

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop'tan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'a tepki

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda,Â Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un TÃ¼rkiye eleÅŸtirilerine tepki gÃ¶sterdi. Åžentop, "Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un belli aralÄ±klarla yinelediÄŸi TÃ¼rkiye eleÅŸtirileri, dÃ¼nyanÄ±n yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± iddialardan ibarettir. Ãœstelik bu iddialar, kÃ¶klÃ¼ bir tarihi olan TÃ¼rkiye-Fransa iliÅŸkilerine zarar vermektedir.Â TÃ¼rkiye'nin Libya'daki inisiyatifi, uluslararasÄ± hukuka ve bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ amacÄ±na dayanmaktadÄ±r. EÄŸer Macron iddia ettiÄŸi gibi Libya'da barÄ±ÅŸÄ± Ã¶nemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bÃ¶lgeyi kaosa sÃ¼rÃ¼klemekten vazgeÃ§meli, bu desteÄŸin sonuÃ§suz kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmelidir. KÃ¼resel salgÄ±nla mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bir Ã§ok alanda vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan baÅŸarÄ±sÄ±z bulunan Macron'un TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden gÃ¼ndem deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, siyasÃ® acziyetin tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Macron'a dÃ¼ÅŸen, TÃ¼rkiye'nin konumunu doÄŸru okumak ve buna uygun davranmaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â 

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