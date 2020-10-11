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11.10.2020 - 11:03 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınıp sorumluların en kısa sürede bulunacağını bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay açıklaması

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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