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03.02.2020 - 18:49 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması

 

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün İdlib'de çatışmaları önlemek üzere bölgede bulunan askerlere yönelik rejim saldırısı sonucunda şehitlerin ve yaralıların bulunduğunu, olaydan fevkalade müteessir olduğunu belirtti.

Şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız. Uluslararası hukuka dayalı adımların ve bölgedeki varlığımızın meşruiyeti tartışmasızdır. Türkiye, ittifaklarına ve sözlerine daima riayet eden; insanlık düşmanı saydığı terörle mücadeleyi esas sayan bir ülkedir. Terörle mücadele konusunda kararlılığımız kesindir ve kudretimiz tamdır. Terörü, mücadele ve müzakere yöntemi olarak görenlere karşı tavrımız değişmeyecektir.

Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir. Aziz milletimizin başı sağ, şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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