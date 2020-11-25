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25.11.2020 - 15:31 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

 Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesajı yayımladı. Şentop, "İnsan için, insana karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarih ve dünyayı, kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Birinin diğerine şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız." değerlendirmesini yaptı.

Kadın ve şiddet kelimelerini, birbirinden tamamen ayrılıp çağrışım yoluyla bile yan yana gelmeyinceye kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirten Şentop, "Şiddet uygulamak acziyettir ve çoğu zaman yeni çözümsüzlükler doğurur. Etkili kurallar, sorumlu fertlerle adaletli toplumu inşa edeceğiz." paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Şentoptan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentoptan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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