TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın tarihimizin unutturulmaya çalışılan şanlı sayfalarından Kûtü'l-Amare zaferinin 104'üncü yılı kutlu olsun. Bu önemli zaferin mimarlarından Süleyman Askeri, Nurettin ve Halil Paşalar nezdinde şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyor, Allah'tan gani gani rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.