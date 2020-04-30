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30.04.2020 - 14:35 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın tarihimizin unutturulmaya çalışılan şanlı sayfalarından Kûtü'l-Amare zaferinin 104'üncü yılı kutlu olsun. Bu önemli zaferin mimarlarından Süleyman Askeri, Nurettin ve Halil Paşalar nezdinde şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyor, Allah'tan gani gani rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentoptan, Kutül Amare Zaferi mesajı

Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptıKahramanmaraş'ta, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.
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