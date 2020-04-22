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22.04.2020 - 16:24 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis Hastanesi çalışanlarıyla 100. yıl mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100 önce bağımsızlık için verilen zorlu mücadeleyi, bugün insanlığı tehdit eden bir salgına karşı, sağlık çalışanlarının omuzlarında kararlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis Hastanesi çalışanlarıyla 100. yıl mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından, Meclis Hastanesi çalışanlarıyla TBMM'nin açılışının 100. yılı mesajı paylaştı.

TBMM'nin, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açıldığını hatırlatan Şentop, "Milletimiz, ordumuz, askerlerimiz bütün vatan sathında zorlu ve büyük bir mücadele yürüterek istiklalimizi, vatanımızın bağımsızlığını kazanmıştı. Bugün de bütün insanlıkla beraber milletimiz bir salgın tehdidiyle karşı karşıya. Zorlu bir mücadele veriyoruz. 100 önce bağımsızlık için verilen zorlu mücadeleyi, bugün insanlığı tehdit eden bir salgına karşı, sağlık çalışanlarımızın omuzlarında kararlı şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bu günler de geçecek ve bu mücadeleyi kazanacağız. Nice 100 yıllara." ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımını, "23 Nisan, saat 21", "Videonu yolla, coşkuyu yaşa", "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.
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