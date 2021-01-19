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19.01.2021 - 00:18 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı

 

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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