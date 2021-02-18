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18.02.2021 - 18:20 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Regaip Kandili mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Regaip Kandili mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaib Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban aylarında Zatına rağbetimizi artırsın; Ramazan’da bizi afv ve rahmetiyle buluştursun." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentoptan Regaip Kandili mesajı

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