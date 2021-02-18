TBMM Başkanı Şentop'tan Regaip Kandili mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaib Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban aylarında Zatına rağbetimizi artırsın; Ramazan’da bizi afv ve rahmetiyle buluştursun." ifadesini kullandı.