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15.11.2020 - 17:07 |

TBMM Başkanı Şentop'tan şampiyon Hamilton'a tebrik

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, F1 Türkiye Grand Prix'inde 37. turda aldığı liderliği koruyarak yarışı 1. sırada bitiren Britanyalı pilot Lewis Hamilton'u podyumda tebrik edip, kupasını takdim etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan şampiyon Hamilton'a tebrik

Sosyal medya hesabından ayrıca mesaj paylaşan Meclis Başkanı Şentop, Mercedes pilotu Hamilton'un İstanbul Park'ın asfaltı için şikayetine de göndermede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon."

Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton dışında ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını da takdim etti.

TBMM Başkanı Şentoptan şampiyon Hamiltona tebrik

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