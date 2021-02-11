TBMM Başkanı Şentop'tan şehit düşen askerler için taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.