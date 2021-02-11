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11.02.2021 - 10:05 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit düşen askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit düşen askerler için taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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