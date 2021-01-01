01.01.2021 - 16:28 |
TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.
Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.
"Banker Bilo" filmi Adana’da gerçek oldu...Avrupa'ya gitmek istediler, kendilerini Adana'da buldularAvrupa'ya gitmek isteyen 15 mülteci, 6 bin euro alınarak Kayseri'ye giden bir TIR'ın dorsesine bindirilirken, bu durum Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.