TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.