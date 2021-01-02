02.01.2021 - 10:44 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan tebrik mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.
TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Şentop, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödüllerini alan Sadettin Ökten, Özdemir Erdoğan, İsmail Kara, Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci ve Mehmet Çebi ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Şentop, görüşmede ödül alan isimleri kutlayarak başarı temennisinde bulundu.
Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattıAntalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, içerisinde eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı adeta birbirine kattı. Avukat olduğu öğrenilen ve polisi uzun süre boyunca arkasından sürükleyen sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Kelepçelenen avukat, ‘Polisin neden kaçtın?’ sorusuna, ‘Alkollüydüm, kaçtım’ dedi. Sürücünün eşi de, polise uzun süre zorluk çıkardı. Sürücünün daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenilirken, sürücü ve eşine çok sayıda ihlalden cezai işlem uygulandı.