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11.06.2020 - 16:16 | | AA

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş: 'Toplam 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif'

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgın sürecinin başlamasından itibaren 9'u Meclis personeli 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bunlardan 7'sinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş: 'Toplam 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif'

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş,  TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te Kovid-19 tanısı konulanlara yönelik açıklama yaptı. Erdoğmuş, şunları söyledi:

 "Salgın sürecinin başladığı tarihten bu yana TBMM'de çalışan 9'u TBMM personeli toplam 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlanmış, kendileri görevlerine başlamıştır.

Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir.

Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur."

 

 

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