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17.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

TBMM Covid-19 tatiline girdi

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana çalışarak kritik düzenlemeleri yasalaştıran TBMM, yasama mesaisine dün itibariyle ara verdi.

TBMM Covid-19 tatiline girdi
ŞEVKET YAMAN Ankara

 

15 Mayıs Cuma gününe kadar verilen aranın, Ramazan Bayramı sonrasına kadar uzatılması bekleniyor. TBMM, kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ise özel oturumla toplanacak. Salgına karşı önlemler altında yapılacak oturumda, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanlarına 10’ar dakika söz verilecek.

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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