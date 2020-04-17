TBMM Covid-19 tatiline girdi

15 Mayıs Cuma gününe kadar verilen aranın, Ramazan Bayramı sonrasına kadar uzatılması bekleniyor. TBMM, kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ise özel oturumla toplanacak. Salgına karşı önlemler altında yapılacak oturumda, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanlarına 10’ar dakika söz verilecek.