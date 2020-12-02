MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Dışişleri Komisyonunda 2 kanun teklifi kabul edildi
ABONE OL
02.12.2020 - 16:02 | | AA

TBMM Dışişleri Komisyonunda 2 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 2 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonunda 2 kanun teklifi kabul edildi

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Kılıç, toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Kovid-19 tedavisini tamamladığını belirterek, Kıran'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Komisyon toplantılarını Kovid-19 tedbirleri bağlamında az sayıda kişiyle gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Kılıç, toplantının basına yapılacağını bildirdi.

Toplantıda, "Türkiye ile Kazakistan Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ile "Türkiye ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Komisyona, "TİKA'nın Gerçekleştirdiği Projeler" konulu bir sunum yaptı.

 

Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldıTeke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Sıradaki Haber