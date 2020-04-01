TBMM doktorunun testi pozitif çıktı

Y.B.’nin ilk test sonuçları “negatif” çıktı, ancak virüsün iki üç gün sonra etkisini gösterebileceğinden hareketle doktor hastanede tutuldu. Doktora muayene olan ve temasta bulunan personelden ilk etapta 43 kişi idari izinle evlerine gönderildi. Doktorun muayene ettiği vekil yakınları da dahil olmak üzere 100’ün üzerindeki hastaya ulaşılarak doktorun durumu aktarıldı. Y.B.’nin ikinci testinin pozitif çıkması sonrasında ise TBMM Yönetimi, söz konusu kişileri yeniden arayarak bilgi verdi. Bu arada testi pozitif çıkan doktorla 5 milletvekilinin temas kurduğu öne sürüldü.



