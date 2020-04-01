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01.04.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

TBMM doktorunun testi pozitif çıktı

TBMM Hastanesi’nde Y.B. adlı doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması Meclis yönetimini alarma geçirdi. Y.B. adlı doktor hafta sonu rahatsızlanarak Şehir Hastanesi’ne başvurmuş ve her ihtimale karşı yatışı yapılmıştı.

TBMM doktorunun testi pozitif çıktı
ÖNDER YILMAZ Ankara

Y.B.’nin ilk test sonuçları “negatif” çıktı, ancak virüsün iki üç gün sonra etkisini gösterebileceğinden hareketle doktor hastanede tutuldu. Doktora muayene olan ve temasta bulunan personelden ilk etapta 43 kişi idari izinle evlerine gönderildi. Doktorun muayene ettiği vekil yakınları da dahil olmak üzere 100’ün üzerindeki hastaya ulaşılarak doktorun durumu aktarıldı. Y.B.’nin ikinci testinin pozitif çıkması sonrasında ise TBMM Yönetimi, söz konusu kişileri yeniden arayarak bilgi verdi. Bu arada testi pozitif çıkan doktorla 5 milletvekilinin temas kurduğu öne sürüldü.

Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
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