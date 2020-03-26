26.03.2020 - 14:18 | | AA
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı! Üniversitelerde corona virüs tatili uzatıldıYÖK Başkanı Saraç, güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Saraç, üniversitelerin corona virüs tatilinin uzadığını açıkladı. YÖK Başkanı, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını da açıkladı.