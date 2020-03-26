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26.03.2020 - 14:18 | | AA

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

Divanın teşekkül etmemesi üzerine Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

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