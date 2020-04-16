16.04.2020 - 14:12 | | AA
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi 23 Nisan özel gündemli toplantı için 23 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Seyahat izin belgesini almak için uzun kuyruklar oluşturdularŞanlıurfa’da mevsimlik tarım işçileri, corona virüs tedbirleri kapsamında şart koşulan seyahat izin belgesini almak için İlçe Tarım Müdürlükleri önünde kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, sosyal mesafeye aldırış etmeden yoğunluk oluşturanları uyardı.