TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Gök, corona virüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri de yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda maskelerini çıkarmadı.

Gök, milletvekillerinden sosyal mesafeyi koruma konusunda özenli olmasını istedi.

Başkanvekili Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, corona virüs salgınının toplum psikolojisine etkisi konusunda yaptığı konuşmada, salgının dünyayı kasıp kavurduğunu belirterek, mücadelenin en etkili yolunun sıfır temas olduğunu kaydetti.

Devletin bu süreçte tüm kurumlarıyla milletin hizmetinde bulunduğunu belirten Çilez, Amasya Şeker Fabrikası'nda alkol üretiminin sürdüğünü, bu süreçte benzer ürünlerin üretiminin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Çilez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında, toplanan paradan çok dayanışmanın önemli olduğunu dile getirerek, ortak değerlere bağlılık, birlik beraberlik duygularının pekişeceğini söyledi. Çilez, salgınla mücadelede emeği geçen herkese de teşekkür etti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, salgına karşı sosyal devlet uygulamaları hakkındaki konuşmasında, Türkiye'de sahte bir başarı hikayesi yazılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Hayatını kaybedenlerin, verilen sayıların çok daha üstünde olduğunu ileri süren Emir, çok ciddi, katı ve zamanında önlemler almak gerektiğini ifade etti.

Önlemleri zamanında almak yerine Türkiye'nin kutuplaştırılmaya ve salgınla mücadelenin siyasileştirilmeye çalışıldığını iddia eden Emir, CHP'li büyükşehir belediyelerinin yaptığı kampanyalar karşısında hükümetin ezildiğini öne sürdü.

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı eleştirdiği konuşmasında, bağışların hukuki dayanağı bulunmadığını, toplanan paraların nereye gideceğinin de belli olmadığını savundu.

İnsanlara hala bedava maske dağıtımı yapılamadığını iddia eden Emir, sadece maske dağıtmak için bile büyükşehir belediyelerinin imkanlarından faydalanılması gerektiğini söyledi.

"AB İÇİNDE YENİ BİRLİKLER DOĞABİLİR"

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, corona virüsün Türkiye ve dünyadaki yankıları hakkındaki konuşmasında, ırkçılığın bu süreçte yükseldiğini ifade etti.

Krizin, siyasi liderliklerin toplumların sorun ve menfaatlerinden ziyade kendi siyasi ikbal ve menfaatleri ile meşgul olduklarını apaçık ortaya koyduğunu savunan Cinisli, insanlığın ve demokrasinin tehdidi olan gelişmeler karşısında, demokrasi, medeniyet, sivil toplum, hür düşünce ve hür teşebbüsün yanında saf tutmanın, kalkınmacı, milliyetçi demokratların görevi olacağını belirtti.

Bu süreç sırasında yaşanacak siyasi gelişmeler karşısında Türkiye'nin hazırlıklarını yapması gerektiğini kaydeden Cinisli, "On yıllardır dünyanın liderliğine soyunmuş, kurumlarının ve sistemlerinin mükemmelliğiyle övünen ve bunların yaygınlaşmasını isteyen Batı ülkeleri bugün aslında toplumsal, siyasal ve kurumsal anlamda pek çok meselede ciddi eksiklikleri olduğu gerçeğiyle yüzleştiler." dedi.

Cinisli, ülkelerin bu tip krizlerle mücadelede yalnız olduğunu, küresel koordinasyonda ciddi sıkıntılar yaşandığının da görüldüğünü aktardı.

Bu süreç sonunda AB içinde farklı birliklerin doğabileceğine değinen Cinisli, Türkiye'nin de Akdeniz ülkeleriyle yeni bir organizasyonda bulunmasının gündeme alınmasını tavsiye etti.