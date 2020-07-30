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30.07.2020 - 07:00 | | BESTİ KARALAR Ankara DHA

TBMM, mağdur kadını dinledi

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi.

TBMM, mağdur kadını dinledi

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti’li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, toplantısında hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP’den ihraç edilen Tuma Çelik’in, seçim çalışmaları sırasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K.’nın dinlenmesine karar vermişti. Komisyon, dün yaptığı toplantıda, komisyona davet ettiği D.K.’yı dinledi. 20 Ağustos’ta toplanacak olan komisyon, Tuma Çelik’in savunmasını dinleyecek. Çelik’e yapılan çağrıda savunmasını sözlü ya da yazılı yapabileceği gibi başka bir üyeyi de tayin edebileceği bildirildi. Çelik’in savunma süresi 24 Ağustos tarihinde doluyor. Komisyon, 24 Ağustos’a kadar çalışmasını tamamlayarak raporunu hazırlayacak. 

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