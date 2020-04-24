TBMM Tören Alanı ışıl ışıl

Programın başında, alana kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü’nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bazı milletvekilleri saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okudu. Tören, havai fişeklerin atılmasının ardından sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, bakan yardımcıları, yurt dışında görev yapan büyükelçiler, başkonsoloslar ve dünyanın farklı yerlerinden çocuklarla İstiklal Marşı’nı okudu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Çavuşoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı hayırlı olsun” ifadesini kullandı.