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13.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM’de 15 Temmuz Anıtı açıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı.

TBMM’de 15 Temmuz Anıtı açıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer protokolün, 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk bombanın düştüğü noktaya karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Şentop, önemli bir açılış için bir araya geldiklerini belirterek “Türkiye’de 27 Mayıs 1960’tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz’da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası. Kanaatimce Türkiye’deki darbeler silsilesinin de sona erdiğini gösteren bir nokta olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

3 bomba atılmıştı

Geçmişteki darbelerde TBMM’nin hedef alınmadığını, bombalanmadığını anımsatan Şentop, 15 Temmuz’un aynı zamanda milletin anayasal düzene, TBMM’ye, kendi iradesine ve egemenlik hakkına sahip çıktığı, canı pahasına bunun arkasında duracağını gösterdiği bir gün olduğunu söyledi. FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Meclis’e üç bomba atıldığını ve bunlardan birisinin de anıtın bulunduğu alan olduğunu dile getiren Şentop, açılış için 1971 Muhtırası’nın 49. yılı, İstiklal Marşı’nın kabulünün de 99. yılı olması nedeniyle 12 Mart gününü tercih ettiklerini söyledi. Törene 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri de katıldı. 

TBMM’de 15 Temmuz Anıtı açıldı

 

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