TBMM'de, 1921 Anayasası'nın kabulünün 100'üncü yılı sempozyumu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek ulusal sempozyum, 21 Ocak Perşembe günü başlayarak, 3 gün sürecek. 1921 Anayasası'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı nedeniyle TBMM'de düzenlenecek sempozyum Şentop, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in başkanlığını yapacağı açılış oturumunda, 'Yüzüncü Yılından 1921 Anayasası'na Bakış' başlığı ele alınacak.