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29.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM’de 2. Yargı Paketi görüşmeleri sürecek

Meclis bu hafta, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM’de 2. Yargı Paketi görüşmeleri sürecek

“Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi” olarak bilinen teklifin ilk 22 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda çarşamba günü kabul edildi. Teklifle, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü yeniden düzenlendi. Buna göre; mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilecek.

TBMM Genel Kurulu, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerini yarın 23. maddeden devam edecek. Düzenlemeye göre, “kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması” halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızası gerekecek.

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