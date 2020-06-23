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23.06.2020 - 11:30 | | DHA

TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

 

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