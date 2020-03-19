Son dakika: Bakan Koca TBMM'de duyurdu! Günlük en az 15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz

Son dakika haberi I Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Melis’te ortaya konmasını beklemektedir. Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.Meclis’in iradesi toplumun direnmesinin kat be kat artması demektir. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psikolojisi çok biliyorsunuz.

Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

Virüs 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Bizim mücadelemizin mantığı ise baştan beri böyleydi. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getirip izole ediyoruz.

(Sayı 25 ilde 36'ya çıkıyor)

Laboratuvar sayısı 25 ilde 36'ya çıkacak.

(İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu)

İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar ahlak sınırları dışındadır.

(Umreden dönenler)

Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun. Şimdi de hastanelerin durumuna değinmek istiyorum. Hastalığın salgın hali alması halinde 13 bini ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastalarına rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD'nin altındadır.

Hastalığın teşhisinde güvenilir sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Hızlı tanı kiti yarın tüm illerde kullanılacak.

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz.

Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

1 Mart itibariyle yurt dışında gelen kişi sayısı 372 bin. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı

Üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz.

Türkiye en rasyonel olan orta yolu bulmuş ve önlemleri almış durumda.

(Sağlık personellerinin izinleri)

Sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelimizdir. İzinlerini iptal ettik.

Sağlık personelimizin iş yükü, hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdikleri mücadeleye karşı hak ettikleri itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum.