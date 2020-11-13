TBMM’de Kovid-19 yayılıyor

Son 15 gün içerisinde AK Parti milletvekilleri Refik Özen, Burhan Çakır, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kadir Aydın, Pakize Mutlu Aydemir, Cemal Bekle, Selahattin Minsolmaz, Arzu Aydın, Yelda Erol Gökcan, Rizgin Birlik, Ahmet Özdemir, Osman Ören, Tamer Akkal, Ali İhsan Yavuz Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu sosyal medya hesaplarından açıkladı. CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Özcan Purçu, İYİ Parti milletvekilleri Naci Cinisli, Hayrettin Nuhoğlu’nun da Kovid-19 tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İstihdam teşviki ve vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifinin görüşmesine geçilmeden önce Genel Kurul’da milletvekillerini tedirgin eden bir gelişme yaşandı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kamu Başdenetçiliği seçimi için yapılan dört gizli oylamanın ardından birleşime 15 dakika ara verdi. Ancak Genel Kurul, 45 dakika sonra açılabildi. Bu sırada, seçimde oyların sayılması için oluşturulan tasnif komisyonundaki bir milletvekilinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi. Verilen arada salonun dezenfekte edildiği ve testi pozitif olan milletvekilinin temasta olduğu kişilere bilgi verildiği aktarıldı.