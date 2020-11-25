TBMM’de para geçersiz kartla ödeme başlıyor

Bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sunulacak pakette yer alan 17 öneri özetle şöyle: Genel Kurul çalışma saatlerinin öne çekilmesi. Kanun tekliflerinin görüşmeleri üzerinde yüksek uzlaşı sağlanarak çalışma sürelerinin kısalmasının sağlanması. Çalışmaların videokonferanas sistemiyle yapılması. Genel Kurul kürsüsü ve komisyonlarda milletvekillerinin maskesiz konuşmaması. Genel Kurul ve komisyon toplantılarına sık sık ara verilerek havalandırılması. Sosyal mesafeye uyulması. Kulislerde ikramın yasaklanması, restoranlarda paket servise geçilmesi ve ödemelerin para yerine kartla yapılması. Ziyaretçi yasağının sıkı takibinin yapılması. Meclis’te filyasyon ekibinin kurulması. Bölgesinden dönem milletvekillerinin test yaptırması Kovid-19 şüphesiyle test yapılan personelin sonuç çıkana kadar izinli sayılması. Milletvekili ve personele HES kodu sorgulaması yapılması. Maske ve dezanfektanların doğru kullanılması için bilgilendirme yapılması. Personel servislerinde yoğunluğun azaltılması. İş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin bilgilendirme yapılması. Sağlık Komisyonu’nun iki haftada bir toplarak Kovid-19 önlemlerinin takibini yapması. Kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için girişimde bulunulması.