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25.11.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

TBMM’de para geçersiz kartla ödeme başlıyor

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ başkanlığında oluşturulan Kovid-19 Heyeti, 17 maddelik, “Kovid-19 Önlem Paketi” hazırladı.

TBMM’de para geçersiz kartla ödeme başlıyor
ÖNDER YILMAZ Ankara

Bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sunulacak pakette yer alan 17 öneri özetle şöyle: Genel Kurul çalışma saatlerinin öne çekilmesi. Kanun tekliflerinin görüşmeleri üzerinde yüksek uzlaşı sağlanarak çalışma sürelerinin kısalmasının sağlanması. Çalışmaların videokonferanas sistemiyle yapılması. Genel Kurul kürsüsü ve komisyonlarda milletvekillerinin maskesiz konuşmaması. Genel Kurul ve komisyon toplantılarına sık sık ara verilerek havalandırılması. Sosyal mesafeye uyulması. Kulislerde ikramın yasaklanması, restoranlarda paket servise geçilmesi ve ödemelerin para yerine kartla yapılması. Ziyaretçi yasağının sıkı takibinin yapılması. Meclis’te filyasyon ekibinin kurulması. Bölgesinden dönem milletvekillerinin test yaptırması Kovid-19 şüphesiyle test yapılan personelin sonuç çıkana kadar izinli sayılması. Milletvekili ve personele HES kodu sorgulaması yapılması. Maske ve dezanfektanların doğru kullanılması için bilgilendirme yapılması. Personel servislerinde yoğunluğun azaltılması. İş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin bilgilendirme yapılması. Sağlık Komisyonu’nun iki haftada bir toplarak Kovid-19 önlemlerinin takibini yapması. Kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için girişimde bulunulması.

 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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