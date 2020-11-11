TBMM’de saygı nöbeti

Törende, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar hazır bulundu. Akar’ın, Atatürk Anıtı’na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı’nın önünde saygı nöbeti tuttu.