TBMM’de tekmeli yumruklu oturum

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP arasında yeni yıla girerken TBMM’nin son çalışma gününde kavga çıktı. Çıkan arbedede havaya kalkan yumruk atılmazken, savrulan tekmeler yerini bulmadı.



Genel Kurul’da CHP’nin hak ihlallerine ilişkin araştırma önergesi üzerinde söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP’nin Türkiye’de hukuksuzluğun ve otoriterliğin hakim olduğu imajını asılsız şekilde yayarak, küresel vesayet odaklarına selam çaktığını savundu.



Alkışlar ve tepki



Mesten’in sözleri üzerine AK Parti sıralarından alkış ve “bravo” sesleri, CHP sıralarından da tepkiler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sataşmadan söz alarak “Sayın hatip, eğer Recep Tayyip Erdoğan’a bir soru sormak istiyorsan, ‘Sen PKK’ya hendeklerin kazılması için neden izin verdin de askerlerimizin ölümüne sebep oldun? Habur Sınır Kapısı’ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın?’ diye sor” ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise, 18 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde Erdoğan ve Cumhur İttifakı olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmaların arkasında “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” ülküsüyle, Türkiye’nin beka mücadelesi olduğunu söyledi. Özkoç, “Allah şahidimdir ki Müslüman liderler tek tek devrilirken ‘Amerika kahrol!’, onlara ‘saçmalar’ diyenler… Ve onlara hesap sormayan Erdoğan var” dedi.



Özkan da “Orta Doğu’da Arap Baharı’nı hortlatmak isteyenler şu anda CHP’yle beraber, dostları olarak yol arkadaşlığı yapıyor. PKK’ya silah veren, ülkemizi karıştırıp ülkemize saldıranlar Türkiye’ye ders veriyor” karşılığını verdi.



Özkoç’un şehit haberleri ve hendek olaylarına değinmesi üzerine Özkan, “Onlar kazıldığı için bugün PKK’ya sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Onlar kazıldığı zaman ‘arkadaşlarımız’ dediler, terör örgütü mensuplarına Genel Başkanınız, ‘arkadaşlarımız’ dedi” ifadelerini kullandı.

Atmosfer bir anda gerilirken, AK Partili TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, “Hadi lan! Sen Genel Başkanımıza laf ediyorsun, ayıp be!” diyerek Özkoç’un üzerine yürüdü. Bu arada CHP ve AK Partili milletvekilleri de ayaklanarak birbirine girdi. AK Parti ve CHP’li vekiller arasında arbede yaşanırken birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, görüşmelere ara verdi. Verilen arada da arbede ve küfürleşmeler devam etti. HDP’lilerin CHP’lilere desteğiyle kavga alevlendi. Ancak sıkılan yumruklar atılmazken, savrulan tekmeler de yerini bulmadı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise savurduğu tekme sonrasında yere düşecekken arkadaşları son anda kurtardı.



‘İstenmeyen olaylar’



Ortamın sakinleşmesinin ardından görüşmeleri yeniden başlatan Bilgiç, “Az önce Genel Kurul’da istenmeyen hadiseler yaşadık ve hakikaten, TBMM açısından baktığınızda da 83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmayan görüntüler olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki karşılıklı eleştiriler olacak, hatta, çok sert eleştiriler de olacak, bu işin doğasında var. Önemli olan üslup. Müzakereleri sürdürürken birbirimize hakaretten olabildiğince kaçınmamız gerekiyor” diye konuştu.



Fotoğraf: Mustafa İstemi