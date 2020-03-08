TBMM’de ‘uzlaşma’ teması

Özkoç, 4 Mart Çarşamba günü TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ı sert sözlerle hedef almıştı. Özkoç’un açıklamalarının ardından, TBMM’deki tansiyon yükselmiş, aynı gün TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbedeye varan tartışmalar yaşanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda hazırlanan üç ayrı fezleke Meclis’e gönderilmişti. Fezlekelerde, TBMM Başkanlığı’ndan, Özkoç hakkında soruşturma yapılması için yasama dokunulmazlığının kaldırdılması talep edilmişti.

Arka kapı diplomasisi

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Özkoç hakkındaki fezlekelerin Meclis’e gönderildiği 5 Mart Perşembe günü, siyasette zirve yapan gerilimin düşürülmesi için dikkati çeken bir temas yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM Başkanı Şentop’u TBMM’deki makamında ziyaret etti. Kamuoyuna duyurulmayan görüşme yaşlaşık 1 saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, görüşmede Altay, Şentop’tan gerilimin düşürülmesi için katkı sunmasını istedi. TBMM’deki gerginliklerin kimseye fayda getirmeyeceğini vugulayan Altay, bunun sadece TBMM’nin itibarını zedeleyeceğini kaydetti.

Altay, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’ne giderek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bazı genel başkan yardımcılarının da bulunduğu görüşmede, “durum değerlendirmesi” yapıldı. Altay burada, Şentop ile görüşmesine ilişkin olarak Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi. Kılıçdaroğlu’nun da siyasetteki gerilimin yükselmesinden yana olmadığını kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.