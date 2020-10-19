TBMM’den Azerbaycan’a ‘güçlü destek’ ziyareti

Şentop’u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve diğer yetkililer karşıladı. Şentop, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü’nü kutladığını belirtti. Bakü’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, şunları kaydetti: “TBMM’den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Farklı partilerden arkadaşlarımız var. Biz Türkiye’de de haklı davasında daima Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu, desteklediğimizi, aramızdaki ilişkinin ‘tek millet, iki devlet’ mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik. Ama bunları Bakü’de de tekrar ifade edeceğiz. Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, parlamentomuzun ve Türkiye’deki 83 milyon milletimizin görüşüdür. Temenileri ve duaları daima Azerbaycan ile beraberdir.”

Aliyev ile görüşme

Şentop bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Şentop, yarın da Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek.

4 partiden isimler gitti

Şentop ile AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Halil Özşavlı ile MHP Milletvekili Yaşar Karadağ da Bakü’ye geldi.