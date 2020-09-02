TBMM’den, ‘dijital diplomasi’ araştırması

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın çalışmasında, ülkelerin, “dijital diplomasiye” geçtiği tespiti yapıldı. Devletlerin özellikle sosyal medya uygulamaları aracılığıyla doğrudan bireyleri etkileme amacını güderek dış politika hedeflerine ulaşmaya çalıştıkları ifade edildi. “Bir bakışta, dijital diplomasi” başlıklı çalışmada; ülkelerin “Diplomasi 3.0” olarak da adlandırılan dijital diplomasiye yaklaşımları ele alındı.

ABD, İngiltere, İsveç ve özellikle İsrail’in dijital diplomasiyi aktif kullanması ve yatırımlarına vurgu yapılan çalışmada, İsrail’in ABD-İran nükleer görüşmelerinin sonucuna etki edebilmek için dijital diplomasiyi en aktif kullanan ülke olduğu ifade edildi.

Çalışmada dijital diplomasinin, ülkelerin kamuoyuyla doğrudan etkileşimini mümkün kılan yumuşak gücün inşasında kullanılan bir yöntem olduğu belirtildi.

“Dijital diplomasi, geleneksel diplomasiden farklı olarak dijital öğrenme-etkileşim-iletişim ve haberleşme süreçlarinden oluşur. Bireyler sivil toplum kuruluşları, devlet dışı aktörler, basın ve hükümetler arasında ilişki ve etkileşim sağlamaktadır” denilen çalışmada, bunun için yazılım üstünlüğüne ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Dijital Diplomasi’nin önemi şöyle anlatıldı: “Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim diplomasiyi etkileyen ana unsurlardan biri olmuştur. Her ne kadar egemen devletlerin temsilcileri arasındaki ve hükümetlerden hükümetlere etkileşimden oluşan geleneksel diplomasi önemini korusa da bireylerin ve organizasyonların uluslararası ilişkilerde oynadığı rol artmaktadır. Örneğin, sosyal medya platformunda yer alan uygulamalar, literatürde Arap Baharı olarak adlandırılan Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki siyasal değişim taleplerinin internet kullanıcıları arasında sansüre uğramadan yayılmasına ve insanların gösteriler organize edebilmesine yol açmıştır.”