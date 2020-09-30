TBMM’nin açılışına Kovid-19 önlemi

Açılış programı kapsamında ilk olarak saat 13.00’te TBMM Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Saat 14.00’te TBMM Başkanı Mustafa Şentop birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını yapacak; hemen ardından İstiklal Marşı okunacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a hitap edecek. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl Meclis açılış resepsiyonu gerçekleştirilmeyecek. Meclis’te, yeni yasama döneminde de çalışmalara, fiziksel mesafe, maske ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek. Bu kapsamda Meclis’teki genel kullanım alanları, TBMM Genel Kurul salonu ve kulisler dezenfekte edildi. Meclis’teki tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı, havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Havalandırma sistemleri, yüzde 100 dış hava alacak konuma getirildi.