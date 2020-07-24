‘Teklif sosyal medyaya sansürdür’

Adıgüzel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP’nin sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İktidarın söz konusu düzenlemeyi “Almanya’da var bizde neden olmasın?” diyerek savunduğunu belirten Adıgüzel, bu anlayışın sorunlu olduğunu savundu.

İktidarın işine geldiği zaman “Avrupa standardı” derken, işine gelmediğinde bütün standartları yok saydığını ve “Ben yaptım oldu” yöntemiyle bir düzenlemenin Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu belirten Adıgüzel, teklifin Türkiye’deki internet kullanıcılarına, sosyal medya kullanıcılarına ciddi bir sansür getirdiğini gördüklerini vurguladı. Adıgüzel, “Bu uygulama sansüre yasal zemin hazırlayacak, sansürü olağanlaştıracaktır. AKP ağ sağlayıcılarına ‘ya benim fişlememe yardımcı ol ya da Türkiye’den çık’ diyor. Düzenlemeyle içerik kaldırma kolay hale gelecek. Bununla iktidar toplumun hafızasını silmeyi amaçlıyor. İktidar bu düzenleme ile FETÖ ile olan geçmişini toplumsal hafızadan silmeyi amaçlıyor” dedi.

Adıgüzel, “Eğer kanun yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi’ne gidecek misiniz?” sorusu üzerine “Milyonlarca kullanıcının mağdur edilmemesi için, elimizden gelen mücadeleyi her platformda sürdüreceğiz. Bunun içinde Anayasa Mahkemesi seçeneği de var” ifadelerini kullandı.

Komisyona geldi

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı. Teklif, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.