Telekonferansta 4 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bugün telekonferans yoluyla dörtlü zirve gerçekleştirecek. Zirvenin telekonferans ile yapılmasına yol açan ve Avrupa’da her geçen gün biraz daha yayılan koronavirüs salgınına alınacak ortak önlemler zirvenin önemli gündem başlığı olacak. Suriye’nin ana gündem olduğu İdlib, Avrupa’ya mülteci akını ve Libya’daki gelişmelerde son durumun görüşüleceği zirve 4’lü zirve 26 Mart’taki AB zirvesinden önce yapılması nedeniyle ayrıca önem taşıyor.

İşte zirvenin ana gündemleri

1 - Kovid-19 salgını:

Zirvenin telekonferans ile yapılmasına yol açan ve Avrupa’da her geçen gün biraz daha yayılan koronavirüs salgınına alınacak ortak önlemler de zirvenin önemli gündem başlığı olacak. Özellikle başta Almanya olmak üzere Fransa ve İngiltere’de bulunan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan uyarılar ve alınması istenen önlemler olduğu Erdoğan tarafından liderlere aktarılacak. Almanya ve Fransa ile uçuşlar durdurulurken, Türkiye-İngiltere arasında uçuşlar devam ediyor. Koronavirüs salgının durdurulması ve yayılmasının önlenmesi için ihtiyaç duyulan malzeme ve diğer tüm ekipmanların temininin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

2 - İdlib’deki gelişmeler:

Erdoğan, liderlere Rusya ile 5 Mart’ta yapılan anlaşma hakkında bilgi verecek ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin askeri yetkililerin çalışmalarını anlatacak. Bölgede anlaşma sağlanması sonrasında durumun daha sakin olduğu, İdlib’den göçün kısmen durduğu liderlere aktarılacak. Suriye’nin tamamındaki durum ile Suriye’deki sorunun ana çözümü olan anayasa çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Suriye-Türkiye sınırında, Suriye’nin kuzeyinde inşa edilmesi planlanan güvenlikli bölge için atılacak adımlar ve bu bölgeye yapılacak yatırımlar da toplantının gündeminde olacak. Bölgede ilk etapta 1 milyon toplamda 2 milyon insanın yaşaması için bir şehir kurulması planını Erdoğan daha önce liderlere sunmuştu.

3 - Mülteci göçü:

Türkiye’nin İdlib’de 34 şehit gelmesinin ardından kapılarını açma kararı ve Avrupa’ya mülteci akını nedeniyle Avrupa’nın yaşadığı sorunlar toplantıda ele alınacak. Erdoğan, bu kapsamda Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenerek uygulanmasını ve Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmasını isteyecek. Erdoğan, özellikle külfet paylaşımı konularında verilen sözlerin tutulmasının önemine değinecek. Erdoğan’ın, Yunanistan’ın mültecilere yönelik insanlık dışı tutumuna duyduğu tepkiyi de liderlere aktarması bekleniyor. Dörtlü zirve, 26 Mart’taki AB liderler zirvesi öncesinde yapılması nedeniyle önem taşıyor. 26 Mart’taki zirvede de konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

4 - Libya:

Zirvede Libya’daki süreç de detaylı değerlendirilecek. Türkiye’nin BM’nin de tanıdığı meşru Serrac hükümetine desteği devam ederken gayrimeşru hükümetin başındaki Hafter yönetiminin saldırıları da sürüyor. Bu saldırılara Libya hükümeti tarafından karşılık verilirken bölgede tansiyonun daha da yükselmemesi için atılacak adımlar liderlerce görüşülecek. Zirvede Merkel ile Macron’un geçen hafta Hafter ile yaptıkları görüşmelere dair bilgi vermeleri de bekleniyor. Erdoğan’ın ise, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik

olmadığı mesajını ileteceği belirtiliyor.