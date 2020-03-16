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16.03.2020 - 07:00 |

‘Telezirve’ yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımıyla Suriye ve Avrupa’ya göç gündemli 17 Mart’ta İstanbul’da yapılması planlanan Üçlü Zirve, koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle yarın gerçekleştirilecek.

‘Telezirve’ yarın yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada bir dizi önlem açıklandı. Türkiye-Fransa-Almanya Üçlü Zirvesi iptal edilmedi ancak telekonferans ile gerçekleştirilmesine karar verildi. ‘Telezirve’de Suriye’deki son durum ile Türkiye’den Avrupa’ya mülteci akını başta olmak üzere tüm konular telekonferansta konuşulacak. Telezirveye Macron ve Merkel’in yanı sıra henüz netleşmese de Johnson’un da katılabileceği kaydedildi. - ANKARA Milliyet

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
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