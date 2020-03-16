‘Telezirve’ yarın yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada bir dizi önlem açıklandı. Türkiye-Fransa-Almanya Üçlü Zirvesi iptal edilmedi ancak telekonferans ile gerçekleştirilmesine karar verildi. ‘Telezirve’de Suriye’deki son durum ile Türkiye’den Avrupa’ya mülteci akını başta olmak üzere tüm konular telekonferansta konuşulacak. Telezirveye Macron ve Merkel’in yanı sıra henüz netleşmese de Johnson’un da katılabileceği kaydedildi. - ANKARA Milliyet