Tepkili vekillerden Akşener’e: Koray Aydın’a görev verme

Söz konusu listeye tepkili yaklaşık 20 milletvekili, yeni Başkanlık Divanı oluşumu öncesi Akşener’e taleplerini iletti. Vekiller adına Akşener ile görüşen iki milletvekili, yeni oluşturulacak Divan’da, listenin hazırlanmasından sorumlu tuttukları Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a görev verilmemesini istedi.

Edinilen bilgiye göre; Akşener ile görüşme İstanbul’da gerçekleşti ve yaklaşık 3 saat sürdü. Milletvekillerinin isimlerinin üzeri çizilerek “artık partide siyaseten size yer yok” mesajı veren böyle bir listenin etik olmadığını vurgulayan vekiller, “partinin birlik ve beraberliğinin sağlamlaştırılması” amacıyla bu ziyareti yaptıklarını ifade ettiler. Vekiller, Akşener’e, “Ne parti, ne genel başkan, ne de genel başkanlık makamıyla ilgili bir sorunumuz yok. Listede isimlerin üzerinin çizilmesi, itibarsızlaştırmak anlamına gelir. Bu listeyi yapanlar hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz” mesajını iletti.

Vekiller, Koray Aydın’ın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını sürdürmesini istemediklerini de söylediler. Bu konuda yorum yapmayan Akşener’in, “Sesimi çıkartmıyorum, dinliyorum, gözlemliyorum” demekle yetindiği öğrenildi. Akşener, partililerin sosyal medya üzerinden tartışmalarını doğru bulmadığını, bu duruma üzüldüğünü söyledi.

Sosyal medyada, “Taban Hareketi” olarak ortaya çıkan bir grup İYİ Partili’nin Genel Merkez önünde Aydın’ı protesto etmeyi planladığı, ancak araya giren vekillerin bu protestonun olmaması için Taban Hareketi temsilcileri ile görüştüğü iddia edildi. Bu arada İYİ Parti kulislerine, Aydın’ın, Akşener ile görüşerek kendisine görev vermemesini isteyeceği iddiası da yansıdı.